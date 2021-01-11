После каникул учащиеся вернулись за парты.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации Владимира, во всех школах областного центра началась третья учебная четверть.Всего в региональной столице 50 общеобразовательных учреждений, четыре организации дополнительного образования и информационно-методический центр. В этом году в школах создано 1449 классов, в которых обучаются 38718 детей.Перед выходом с каникул чиновники провели контрольные мероприятия.«Проверки показали, что во всех школах Владимира приняты и соблюдаются необходимые меры по обеспечению безопасности школьников и педагогов», - уверяют власти.Организована маршрутизация учащихся с разделением потоков. На входе каждого ждёт дистанционная термометрия. Все кабинеты оснащены санитайзерами, работает необходимое оборудование по обеззараживанию воздуха.