Проходящие через Владимир “Ласточки” и “Стрижи” с 15 марта 2021 года прибывать на Курский вокзал Москвы не будут. Об этом сообщили в РЖД. Их отправят на станцию Черкизово. Это связано
Проходящие через Владимир “Ласточки” и “Стрижи” с 15 марта 2021 года прибывать на Курский вокзал Москвы не будут. Об этом сообщили в РЖД. Их отправят на станцию Черкизово. Это связано с масштабными работами по развитию так называемых Московских центральных диаметров или по-другому “наземного метро”. Дополнительные пути появятся на участке Москва-Каланчевская – Москва-Курская. Таким образом, владимирцы