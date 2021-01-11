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<a href="https://33live.ru/novosti/11-01-2021-vladimircy-na-lastochkax-i-strizhax-bolshe-ne-budut-pribyvat-na-kurskij-vokzal-moskvy.html" target="_blank">Владимирцы на “Ласточках” и “Стрижах” больше не будут прибывать на Курский вокзал Москвы</a> - Проходящие через Владимир “Ласточки” и “Стрижи” с 15 марта 2021 года прибывать на Курский вокзал Москвы не будут. Об этом сообщили в РЖД. Их отправят на станцию Черкизово. Это связано