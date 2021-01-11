4 человека погибли, около 20-ти получили травмы в результате ДТП с участием водителя из Владимирской области. На Новорижском шоссе в Подмосковье самосвал въехал в колонну военных автобусов.

4 человека погибли, около 20-ти получили травмы в результате ДТП с участием водителя из Владимирской области. На Новорижском шоссе в Подмосковье самосвал въехал в колонну военных автобусов. Как сообщают федеральные СМИ, ДТП произошло, когда 4 автобуса со срочниками остановились на обочине дороги. В этот момент в них въехал попутный самосвал. Очевидцы ДТП уже делятся страшными