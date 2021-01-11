Топ-3 по общей численности заразившихся за весь период пандемии Covid-19 выглядит так: 4268 случаев во Владимире, 2625 - в Гусь-Хрустальном районе, 2244 – в округе Муром.

Ещё 158 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано во Владимирской области за минувшие сутки.В лидерах по среднесуточному приросту продолжает оставаться Владимир – 38 диагнозов, 17 инфицированных выявлено в Гусь-Хрустальном, 16 - в Муромском, 13 - в Петушинском, 12 - в Юрьев-Польском, 11 - в Александровском районах. По 7 заболевших прибавилось в Ковровском, Вязниковском, Кольчугинском и Гороховецком районах. Ещё 6 человек подцепили ковид в Камешковском, 5 - в Киржачском, 4 - в Собинском, по 3 - в Суздальском и Меленковском, по 1 – в Селивановском районе и в ЗАТО Радужный.Топ-3 по общей численности заразившихся за весь период пандемии Covid-19 выглядит так: 4268 случаев во Владимире, 2625 - в Гусь-Хрустальном районе, 2244 – в округе Муром.