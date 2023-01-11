Владимирская область продолжает испытывать влияние морозного антициклона.
Но не за горами новый...
Владимирская область продолжает испытывать влияние морозного антициклона.
Но не за горами новый сюрприз погоды, это - очередная оттепель.
Синоптики пока нем могут сказать будет ли она такой же серьезной как предыдущая.
Но уже в субботу еще температура составит -3...-2 градуса.
А воскресенью она будет приближаться к нулю.
И уже в понедельник вероятно наступление полноценной оттепели.
Фото https://www.pxfuel.com/