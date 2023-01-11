Владимирская область продолжает испытывать влияние морозного антициклона. Но не за горами новый...

Владимирская область продолжает испытывать влияние морозного антициклона.Но не за горами новый сюрприз погоды, это - очередная оттепель.Синоптики пока нем могут сказать будет ли она такой же серьезной как предыдущая.Но уже в субботу еще температура составит -3...-2 градуса.А воскресенью она будет приближаться к нулю.И уже в понедельник вероятно наступление полноценной оттепели.Фото https://www.pxfuel.com/