11 января во Владимире из-за ремонтных работ на теплосетях будет ограничено движение по ул. Сакко и Ванцетти на участке от ул. Горького до пересечения с ул. Зеленой. Работы пройдут на

11 января во Владимире из-за ремонтных работ на теплосетях будет ограничено движение по ул. Сакко и Ванцетти на участке от ул. Горького до пересечения с ул. Зеленой. Работы пройдут на теплосетях, обслуживаемых Владимирским филиалом ПАО «Т Плюс», в районе дома №42 на ул. Сакко и Ванцетти с 12.00 до 23.59. «Владимирский филиал ПАО «Т Плюс»