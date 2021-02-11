Глава региона Владимир Сипягин отметил, что если приведённые прокуратурой факты подтвердятся, нарушителей законодательства привлекут к ответственности.

Ранее «АиФ Владимир» сообщал, что 11 февраля состоялось заседание коллегии прокуратуры региона. В надзорном ведомстве рассказали, что за 2020 год в регионеТакже была озвучена информация, что по представлению прокуратуры в отношении директора департамента здравоохранения Елены Утемовой проводится служебная проверка. Она связана с недостатками, выявленными в ходе реализации нацпроектов.Как пояснили в обладминистрации, получены письменные объяснения от вице-губернатора, курирующего работу департамента.Глава региона Владимир Сипягин отметил, что если приведённые прокуратурой факты подтвердятся, нарушителей законодательства привлекут к ответственности.