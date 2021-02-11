Сергей Густов в короткой перспективе может стать главой Владимирской области вместо Сипягина, сообщает телеграм-канал, посвящённый политическим новостям в стране. Якобы назначение Густова

Сергей Густов в короткой перспективе может стать главой Владимирской области вместо Сипягина, сообщает телеграм-канал, посвящённый политическим новостям в стране. Якобы назначение Густова исполняющим обязанностями губернатора региона произойдёт уже весной. Сергею Вадимовичу Густову 51 год, родом он из Струнино. Работает более 20 лет на высоких должностях в структурах “Газпрома”, в данный момент генеральный директор “Газпром Межрегионгаз”.