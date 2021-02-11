Время проведения прямой линии с 10:00 до 12:00 часов. Свои вопросы Вы можете задать по телефону: (49237) 2-56-71.

Киржачский отдел Управления Росреестра по Владимирской области проводит прямую телефонную линию по вопросам государственной регистрации прав.Управление Росреестра по Владимирской области информирует, что 17 февраля 2021 года в Киржачском отделе Управления будет проводиться прямая телефонная линия с населением Владимирской области по вопросам государственной регистрации прав.На вопросы граждан ответит начальник Киржачского отдела - Обелова Галина Геннадьевна.Время проведения прямой линии с 10:00 до 12:00 часов. Свои вопросы Вы можете задать по телефону: (49237) 2-56-71.