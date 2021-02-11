Новое ведомство будет отвечать государственную политику в отношении молодёжи, а также её вовлечение в реализацию общественно значимых проектов.

C 11 февраля. Об этом редакции «33Live.Ru» сообщили в обладминистрации.Николай Александрович родился в 1987 году в Муроме. Имеет два образования – педагогическое и юридическое. С 2010 по 2012 год трудился в мэрии Владимира, в управлении по делам молодёжи. В 2012 – 2014 годах был заместителем директора Детско-юношеского центра отдыха «Икар». В 2014 – 2017 годах занимал пост председателя комитета по делам молодёжи в муромской администрации. С 2018 по 2021 год работал в Совете Федерации.Напомним, что новое будет отвечать государственную политику в отношении молодёжи, а также её вовлечение в реализацию общественно значимых проектов.