В МЧС рассказали, как проходило тушение крупного пожара на оборонном предприятии в Коврове. Полностью потушить один из цехов завода имени Дегтярёва 11 марта удалось в 11 часов 13 минут,

В МЧС рассказали, как проходило тушение крупного пожара на оборонном предприятии в Коврове. Полностью потушить один из цехов завода имени Дегтярёва 11 марта удалось в 11 часов 13 минут, сообщают в тревожном ведомстве. Напомним, в 5 утра тревожное ведомство получило сигнал о пожаре в производственном здании завода. Огнеборцы по повышенному номеру вызова выехали на место.