Житель Александрова оказался на скамье подсудимых за незаконное проникновение в жилище и применение насилия в отношении представителя власти. Как сообщают в Александровском горсуде,

Житель Александрова оказался на скамье подсудимых за незаконное проникновение в жилище и применение насилия в отношении представителя власти. Как сообщают в Александровском горсуде, мужчина почему-то посчитал, что его преследуют неизвестные лица. Якобы чтобы спрятаться от них, он разбил лопатой окно ближайшего частного дома и незаконно в него влез. Затем мужчина услышал посторонний шум, взял лопату