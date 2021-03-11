Страшно красиво или ужасно полезно? Во Владимире началась обрезка деревьев. Какой она должна быть?

Страшно красиво или ужасно полезно? Во Владимире началась обрезка деревьев. Какой она должна быть?Такая "стрижка" поможет липам сформировать правильный вид кроны.Хотя деревья и молодые, им порядка 50-60 лет, в среднем продолжительность их жизни около 400, своими ветвями они уже достают до проводов - а это может привести к возгоранию. Но выполнять такую обрезку нужно правильно, иначе дереву можно навредить, а не помочь. Арбористы удаляют сильно изогнутые ветви, они затеняют часть кроны и могут стать причиной её усыхания. И делают прямой и ровный ствол - это залог успешного роста и здоровья.Александр Матин, рабочий зеленого хозяйства:- Потом через года 2 они разрастутся и будут красивее, чем сейчас... корявые. От ветра могут и на дороги падать.Оптимальное время для обрезки деревьев - вторая половина марта, при условии температуры не ниже -5 градусов. Растения в этот период спят, а сокодвижение еще не началось.Юлия Пырялова, начальник производственного отдела МКУ "Благоустройство":- В городе мы уже начали обрезку деревьев... Мы облагородили перекресток пересечения Полины Осипенко и улицы Михайловская. Мы на улице Мира провели работы. На все эти виды работы мы всегда получаем разрешение. Прежде чем начать работы мы всегда выдаем информацию в СМИ, чтобы жители были проинформированы о работах на том или ином участке. И мы всегда сообщаем информацию в ГИБДД.Процесс кронирования деревьев вызывает множество нареканий у жителей. Качественная ли обрезка и проснется ли после него дерево, вопрос. Елена Майорова - педагог дополнительного образования, она знает о фауне практически всё. По ее словам, навредить может только обрезка - топпинг, после которого деревья превращаются в высокорослые пни. Ветви обрезают бессистемно. Деревья получают значительные повреждения и теряют запас питательных средств. Однако такой метод все-таки может быть оправдан, говорит Елена, но только в одном случае, когда дерево расположено слишком близко к линиям электропередач. Но это не отменяет факта, что процесс восстановления будет долгим, а сделанный спил может вызвать гниение и даже гибель дерева.Елена Майорова, педагог дополнительного образования:- Такая топпинговая стрижка очень жесткая // она значительно снижает продолжительность жизни. Растение быстро заболевает. В силу того, что вот эти огромные раны они являются открытыми воротами для инфекций и грибковых заболеваний. Растение ослабевает, потому что скорей всего никаких стимулирующих мероприятий не проводится... там подкормка, дополнительное питание."Стрижка" тополей на Октябрьском проспекте больше уже похожа на поллЯрдинг, это более щадящий вид обрезки, рассказывает Елена. Но к такому методу растение приучать нужно смолоду, иначе это больше топпинг. Оздоровительная это стрижка или губительная - никто точно сказать не может , таких подсчетов никогда не велось. Возможно , исправит положение новые правила создания, содержания, охраны и учета зеленых насаждений на территории города. Об этом Вестям рассказал главный эколог областного центра Сергей Сухопаров.Сергей Сухопаров, начальник отдела по охране окружающей среды администрации Владимира:- Мы разработаем новые правила, которые мы вынесем на общественное обсуждение и вместе с вами примем решение, что у на будет нормальная обрезка, наверное, у нас специалисты будут. У нас не хватает специалистов! Лесопатологов, дендрологов не хватает.Старые правила действуют с 2009 года , они устарели. Новые должны появится уже в марте.Юлия Шувалова, Илья Хлудов, Андрей Синягин "Вести Владимир"