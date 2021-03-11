Ковидарий в учреждении закрыт.

С 11 марта в хирургическом корпусе Областной клинической больницы возобновили приём пациентов для оказания плановой медицинской помощи. Напомним, что ранее отделение было под ковидарий.«К 1 марта были выписаны все пациенты с коронавирусом, проведена дезинфекция помещений, хирургическая служба приступает к проведению операций. Наиболее востребованы следующие направления: травматология, ортопедия, челюстно-лицевая хирургия, колопроктология, сосудистая хирургия и гинекология», - пояснил главный врач ОКБ Владимир Безруков.В учреждении работает «горячая линия»: 8 (800) 234-38-00, (4922) 32-91-40, 32-95-24 и 32-96-23.В Белом доме добавили, что перепрофилирование завершено в ГБ №2 во Владимире, Областном госпитале для ветеранов войн, Ковровской многопрофильной городской больнице №1, Городской больнице в ЗАТО Радужный, Судогодской ЦРБ. На очереди – Муромская городская больница №1.