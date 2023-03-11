Во Владимирской области 11 марта выявлено 82 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Во Владимире диагноз подтвердился у 25 человек. Еще 16 ..

Во Владимирской области 11 марта выявлено 82 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 25 человек. Еще 16 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 9 - в Ковровском, 7 - в Петушинском, 3 - в Кольчугинском, по 2 - в Александровском, Суздальском и Юрьев-Польском, 11 - в Гусь-Хрустальном, по 1 - в ЗАТО Радужный, Киржачском, Гороховецком, Вязниковском и Селивановском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 181801 владимирца. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 50345 заболевших во Владимире, 21573 - в Ковровском районе и 19680 - в Муроме.