Строительство новой Троицкой линии идет полным ходом. Скоро метро Москвы дополнят пять новых станций.

Строительство новой Троицкой линии идет полным ходом. Скоро метро Москвы дополнят пять новых станций.Заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил о существенном прогрессе в реализации новой Троицкой линии метро. По словам политика, работы над проходкой тоннелей между "Улицей Новаторов" и "Коммунаркой" продвигаются в хорошем темпе. Они завершены на 78%.При этом общая готовность зоны между "Улицей Новаторов" и "Коммунаркой" составляет только 37%. На этом участке будет расположено пять новых станций метро Москвы, которые улучшат транспортную систему столицы, позволят метрополитену справиться с возрастающей нагрузкой, помогут москвичам использовать альтернативные маршруты для передвижения по городу и быстрее добираться до центра. По словам Андрея Бочкарева, земляные работы уже близятся к завершению, сейчас активно устанавливаются ведущие конструкции будущих станций.Предполагается, что Троицкая ветка положительно повлияет на улично-дорожную сеть в районах, примыкающих к новым станциям метро: усовершенствуется транспортная ситуация на юго-западе и юге города. Строительство разбито на этапы. Линия будет реализована от Московского центрального кольца до Троицка. Правительство ожидает, что новой веткой будут пользоваться около ста тысяч человек ежедневно.