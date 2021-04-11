Пострадало холодильное оборудование и имущество.

В Вязниках в ТЦ из-за короткого замыкания проводки сгорела часть продуктового магазина. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.В 03:34 11 апреля в ведомство поступило сообщение о пожаре. В торговом центре ИП «Орлов» на улице Ленина горел продуктовый магазин.На момент прибытия спасателей наблюдалось сильное задымление. Пожарные не дали огню распространиться и потушили пламя на площади 10 квадратных метров. Пострадало холодильное оборудование и имущество.Среди людей жертв нет. К ликвидации пожара привлекалось 5 единиц техники, 22 человека личного состава.По предварительной информации МЧС, причина пожара - короткое замыкание электропроводки.