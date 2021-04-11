По результатам проверок составлено 47 протоколов, выдано 12 предписаний. Недобросовестные поставщики оштрафованы на 72 тысячи рублей, из которых взыскано 37,8 тысяч.

Во Владимирской области Россельхознадзор за первый квартал 2021 года выявил и уничтожил 29,78 килограммов груш и лаймов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Продукция оказалась санкционной. Её обнаружили на оптовой фруктово-овощной базе.«Выявлено 61 правонарушение на рынке овощей и фруктов - вывоз подкарантинной продукции без сертификата, отсутствие оповещения Россельхознадзора о доставке подкарантинной продукции, непогашение карантинных сертификатов в ФГИС «Аргус-Фито», отсутствие обследования, невыполнение предписания, невыполнение требований должностного лица», - уточнили в надзорном органе.По результатам проверок составлено 47 протоколов, выдано 12 предписаний. Недобросовестные поставщики оштрафованы на 72 тысячи рублей, из которых взыскано 37,8 тысяч.