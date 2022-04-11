В Кольчугино завели уголовное дело на индивидуального предпринимателя за продажу нелегальных сигарет. Установлено, что 50-летний предприниматель, заведомо зная, что купля-продажа табачной

В Кольчугино завели уголовное дело на индивидуального предпринимателя за продажу нелегальных сигарет. Установлено, что 50-летний предприниматель, заведомо зная, что купля-продажа табачной продукции без маркировки акцизными марками и без специального разрешения на территории Российской Федерации не допускается, покупал на оптовых рынках соседнего региона сигареты неизвестного происхождения. В дальнейшем реализовывал их в торговой точке города Кольчугино. Из