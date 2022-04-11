Управлением ФСБ России по Владимирской области выявлена и задокументирована противоправная...

Управлением ФСБ России по Владимирской области выявлена и задокументирована противоправная деятельность бывшего директора государственного унитарного предприятия Владимирской области «Владимирское карьероуправление» С.Е. Князева, причастного к злоупотреблению должностными полномочиями при реализации предприятием добываемых полезных ископаемых, причинившему тяжкие последствия.По версии следствия, Князев С.Е., действуя вопреки законным интересам возглавляемого им государственного предприятия, основным видом деятельности которого является добыча и переработка известняка и щебня, в пользу третьих лиц, на протяжении 2020-2021 гг. неоднократно реализовывал различным коммерческим фирмам произведенную продукцию по ценам ниже себестоимости. В результате, предприятию, учредителем которого является департамент имущественных и земельных отношений области, причинен ущерб на сумму более 80 млн. рублей.11 апреля экс-директор задержан в порядке статьи 91 УПКРФ. По местам жительства подозреваемого и лиц из его окружения проведены обыски.На основании переданных УФСБ России по Владимирской области материалов, 7 апреля 2022 г. СУ УМВД России по Владимирской области в отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 285 УК России, сообщает пресс-служба УФСБ по Владимирской области. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры Владимирской области.Фото: yandex.ru/maps