Управлением ФСБ России по Владимирской области выявлена и задокументирована противоправная...
Управлением ФСБ России по Владимирской области выявлена и задокументирована противоправная деятельность бывшего директора государственного унитарного предприятия Владимирской области «Владимирское карьероуправление» С.Е. Князева, причастного к злоупотреблению должностными полномочиями при реализации предприятием добываемых полезных ископаемых, причинившему тяжкие последствия.
По версии следствия, Князев С.Е., действуя вопреки законным интересам возглавляемого им государственного предприятия, основным видом деятельности которого является добыча и переработка известняка и щебня, в пользу третьих лиц, на протяжении 2020-2021 гг. неоднократно реализовывал различным коммерческим фирмам произведенную продукцию по ценам ниже себестоимости. В результате, предприятию, учредителем которого является департамент имущественных и земельных отношений области, причинен ущерб на сумму более 80 млн. рублей.
11 апреля экс-директор задержан в порядке статьи 91 УПКРФ. По местам жительства подозреваемого и лиц из его окружения проведены обыски.
На основании переданных УФСБ России по Владимирской области материалов, 7 апреля 2022 г. СУ УМВД России по Владимирской области в отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 285 УК России, сообщает пресс-служба УФСБ по Владимирской области. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры Владимирской области.
Фото: yandex.ru/maps