В середине 1950-х годов история советского кино получила новый импульс развития в связи с началом хрущевской оттепели. Проверьте, насколько хорошо вы знаете культовые ленты той эпохи.

В середине 1950-х годов история советского кино получила новый импульс развития в связи с началом хрущевской оттепели. Проверьте, насколько хорошо вы знаете культовые ленты той эпохи.1. Как звали клоунов в фильме "Карнавальная ночь"?А) Бим и БомБ) Тик и ТакВ) Тип и Топ2. Кем работала главная героиня фильма "Укротительница тигров", прежде чем стала дрессировщицей?А) АкробаткойБ) ВетеринаромВ) Уборщицей3. Что проектировал конструктор Юрий Ершов — герой фильма "Неоконченная повесть"?А) КораблиБ) СамолетыВ) Ракеты4. Какая песня прозвучала в фильме "Дело было в Пенькове"?А) "Огней так много золотых"Б) "Каким ты был, таким и остался"В) "На тот большак, на перекресток"5. Кто из героев фильма "Свадьба с приданым" произнес фразу: "Прекрасный пол, от менее прекрасного — отделись!"?А) Ударница Ольга СтепановаБ) Куплетист Николай КурочкинВ) Бригадир Максим Орлов6. Какой объект строила бригада монтажников в фильме "Высота"?А) АвтозаводБ) Доменную печьВ) Гидроэлектростанцию7. Что поразило князя Мышкина в кабинете генерала Епанчина в фильме "Идиот"?А) Портрет Настасьи ФилипповныБ) Стол из красного дереваВ) Шелковые портреты8. В каком городе герой фильма "Судьба человека" Андрей Соколов встретил мальчика Ванюшку?А) В УльяновскеБ) В УрюпинскеВ) В УссурийскеПроверьте себя (правильные ответы):1. — В) Тип и Топ2. — В) Уборщицей3. — А) Корабли4. — А) "Огней так много золотых"5. — Б) Куплетист Николай Курочкин6. — Б) Доменную печь7. — А) Портрет Настасьи Филипповны8. — Б) В Урюпинске