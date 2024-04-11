Об этом сообщили представители пресс-службы надзорного ведомства у себя в телеграме.

В Александрове проведёт личный приём граждан прокурор Иван Грибов. Об этом сообщили представители пресс-службы надзорного ведомства у себя в телеграме.Встреча состоится 16 апреля с 10:00 по адресу: улица Гусева, 2. Предварительная запись по телефону: 8 (49244) 2-13-03 или 8 (930) 030-49-46.