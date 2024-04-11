Сквер рядом с домом №32 на улице Комсомольской затопило после благоустройства. Подвал многоэтажки и улицу рядом с ней затапливало каждый год из-за того, что дом стоит в низине, а рядом

Сквер рядом с домом №32 на улице Комсомольской затопило после благоустройства. Подвал многоэтажки и улицу рядом с ней затапливало каждый год из-за того, что дом стоит в низине, а рядом водосток. Во время дождей образуются настоящие реки, в подвалах воды по колено. Из-за чего же ситуация обострилась сейчас? Историю рассказало местное издание Gorodkovrov.ru. Дело в