Гражданин Узбекистана, сговорившись с неизвестным, ограбил в Вязниках трех пенсионерок, похитив у них почти 2 миллиона рублей. Заранее обговоренный процент иностранец оставил себе, а

Гражданин Узбекистана, сговорившись с неизвестным, ограбил в Вязниках трех пенсионерок, похитив у них почти 2 миллиона рублей. Заранее обговоренный процент иностранец оставил себе, а остальную сумму перевел «шефу», рассказали в пресс-службе прокуратуры. Установлено, что 20 октября 2023 года сообщник осужденного позвонил бабушке из Вязников и сказал, что ее внучка попала в ДТП, нужны, мол, деньги,