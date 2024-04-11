Во Владимире проводятся подготовительные работы по установке памятника Александру Сергеевичу...

Во Владимире проводятся подготовительные работы по установке памятника Александру Сергеевичу Пушкину.В пресс-службе администрации Владимира информируют, что продолжаются подготовительные работы по установке памятника Александру Сергеевичу Пушкину в одноименном парке.Начальник управления архитектуры и строительства Игорь Соловьев сообщил, что выполнено разрытие ранее построенного основания, на которое планируется установить фигуру поэта.В ближайшее время приступят к более детальной проработке постамента и скульптуры с привязкой к месту установки, чтобы она гармонично вписывалась в облик города и не нарушала концепцию благоустройства.Напомним, памятник великому русскому поэту планируется установить в парке имени А.С. Пушкина города Владимира на месте, где долгое время была лишь мемориальная табличка.Фото: https://vladimir-city.ru/