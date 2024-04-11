Жительница Гусь-Хрустального района взяла на себя вину в суде за ДТП, в котором виноват ее пьяный друг. На самом деле за рулем был он. Чтобы оправдать водителя, свидетельница придумала версию,

Жительница Гусь-Хрустального района взяла на себя вину в суде за ДТП, в котором виноват ее пьяный друг. На самом деле за рулем был он. Чтобы оправдать водителя, свидетельница придумала версию, что она управляла машиной, а после аварии от испуга спряталась под руль. Авария произошла в июне 2023 года. Пьяный мужчина ехал по проспекту Ленина во