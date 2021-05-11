При проведении мероприятий нарушений общественного порядка не допущено.

9 мая 2021 года на территории 84 населенных пунктов Владимирской области обеспечен правопорядок при проведении более 140 мероприятий, посвященных празднованию 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.В обеспечении общественного порядка и безопасности задействовалось более 800 сотрудников органов внутренних дел и 169 единиц служебного автотранспорта, 132 сотрудника Росгвардии, 34 сотрудника ЧОО, 126 народных дружинников, 25 казаков.При проведении мероприятий групповых нарушений общественного порядка и массовых беспорядков не допущено.