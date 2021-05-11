Все школы Владимирской области проверят на “на предмет охраны, в том числе – на наличие договоров с Росгвардией”. Об этом заявил губернатор Владимир Сипягин после трагедии в

Все школы Владимирской области проверят на “на предмет охраны, в том числе – на наличие договоров с Росгвардией”. Об этом заявил губернатор Владимир Сипягин после трагедии в казанской гимназии №175. С 11 мая глава региона поручил усилить режим безопасности во всех общеобразовательных учреждениях области. Владимир Сипягин, губернатор области Страшные события произошли сегодня утром в Казани