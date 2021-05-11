Его обновление обойдётся городскому бюджету в 13 миллионов рублей. Изначально стоимость контракта была на 5 миллионов выше. Работы будет вести третье областное дорожно-строительное

Его обновление обойдётся городскому бюджету в 13 миллионов рублей. Изначально стоимость контракта была на 5 миллионов выше. Работы будет вести третье областное дорожно-строительное управление. На мосту, кроме самого дорожного полотна, должны обновить заменить тротуарные блоки, установить новое освещение и ограждения. Пролетные балки демонтировать не будут. В настоящее время специалисты подрядной организации начали демонтаж инженерных сетей.