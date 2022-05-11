Во Владимире приступили к ремонту дворовых территорий многоквартирных домов. В этом году...

Во Владимире приступили к ремонту дворовых территорий многоквартирных домов.В этом году планируется отремонтировать 12 дворовых территорий, сообщает пресс-служба мэрии.Подрядчики уже приступили к работе во дворах домов на проспекте Ленина, ул. Доватора, Соколова-Соколенка и Завадского. Идет демонтаж старого асфальтового покрытия, выполнятся планировка тротуаров.Напомним, что в 2021 году во Владимире удалось благоустроить в общей сложности 45 дворовых территорий, хотя изначально планировалось отремонтировать 24. Но благодаря дополнительно выделенным средствам, а также полученной во время конкурсных процедур экономии удалось существенно расширить список дворов, в которых прошли благоустроительные работы.Стоимость работ в каждом из дворах различна - от 820 тысяч до почти 3 миллионов рублей. Она зависит прежде всего от площади дворовых территорий. Как и прежде, в перечень благоустроительных работ входят асфальтирование проезжей части и тротуаров двора (с подходами к подъездам дома), установка лавочек и урн. Работы проводятся при участии средств жителей (эта доля — 3 процента от стоимости работ).Данные по конкретным дворовым территориям (подрядчик, срок окончания работ, сумма контракта) размещены на официальном сайте органов местного самоуправления г. Владимира.