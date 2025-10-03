Сообщение о возгорании в доме №147А на улице Лакина поступило в МЧС сегодня в 11.34. Огонь вспыхнул в подвале пятиэтажки. На место выехали 21 спасатель на 5 единицах спецтехники. Огнеборцы

Сообщение о возгорании в доме №147А на улице Лакина поступило в МЧС сегодня в 11.34. Огонь вспыхнул в подвале пятиэтажки. На место выехали 21 спасатель на 5 единицах спецтехники. Огнеборцы эвакуировали 7 человек, в том числе 2 детей. Пожар тушили на площади 1 кв.м. Причина возгорания – несоблюдение техники безопасности при проведении сварочных работ. Прокомментируйте