Сумма причиненного собственникам ущерба составила около 130 000 рублей.

Следователями отдела полиции № 3 УМВД России по городу Владимиру завершено расследование уголовного дела в отношении 32-х и 30-летнего жителей Рязанской области. Женщина и мужчина подозреваются в совершении серии преступлений, предусмотренных ч.1 и ч.2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).В феврале текущего года в полицию поступили сообщения о хищении телефонов у местных жителей. Схема, которой пользовались злоумышленники, была одинаковой. Мужчина или женщина связывались с собственниками гаджетов, продававшихся на популярных площадках в сети Интернет, и соглашались приобрести товар. При встрече злоумышленники представлялись семейной парой, осматривали телефоны и соглашались их приобрести. Деньги за покупку переводили онлайн, демонстрируя чек об оплате на экране телефона.Потерпевшие понимали, что стали жертвами мошенников, только спустя время, когда деньги за на счет так и не поступили.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что одновременно с данными фактами случаи хищения денег произошли в нескольких гостиницах Владимира.Приезжая постоялица бронировала номер на несколько дней и просила администраторов одолжить ей наличные, которые тут же, якобы, возвращала путем онлайн-перевода. В качестве подтверждения операции женщина показывала чек на экране телефона, однако деньги так и не поступали на счет.Один из фактов попал на камеры видеонаблюдения. Оперативники определили приметы подозреваемой, проследили маршрут передвижения и установили местонахождение.Сообщники сознались в содеянном, пояснив, что заранее продумали план обмана, создав электронный чек, внешне схожий с реальным уведомлением о транзакции.В дальнейшем было установлено, что аналогичным образом фигуранты, покупая продукты, обманули продавцов двух торговых точек в Муроме.В ходе следствия собрана доказательственная база причастности фигурантов к шести эпизодам противоправной деятельности. Сумма причиненного собственникам ущерба составила 130 000 рублей.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.