Против женщины возбуждено уголовное дело.
Против замруководителя владимирского областного филиала «Россельхозбанка» возбудили уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями. Сообщается, что ущерб от её незаконных действий составил 60 млн рублей.
Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по Владимирской области, ведомство выявило и задокументировало противоправную деятельность женщины 1972 года рождения.
По версии следствия, в 2013 году от лица злоумышленицы между банком и ООО был заключен договор о выдаче кредита в 60 млн. Заём был обеспечен 199 земельными участками, расположенными на территории региона.
Впоследствии подозреваемая дала подчинённым указание не оформлять госрегистрацию прав на земельные участки и не принимала мер по обеспечению кредитного договора. Используя бездействие, заёмщик в апреле 2017 года продал все земли через аффилированных лиц. Через год компанию признали банкротом. Следовательно, «Рога и Копыта» не смогли расплатиться с банком. Поиск виновных вывел «силовиков» на преступную схему.
Расследование уголовного дела продолжается.