Мероприятие прошло в рамках акций «Каникулы с Общественным советом» и «Безопасное лето».

Сотрудники УМВД России по Владимирской области и члены Общественного совета при УМВД провели со школьниками областного центра профилактическое мероприятие в рамках акций «Каникулы с Общественным советом» и «Безопасное лето».Обращаясь к ребятам, сотрудники ПДН напомнили о важности соблюдения правил личной безопасности на улице и в быту, опасности купания в непредназначенных для этого водоемах и незнакомых местах, необходимости постоянного контакта с родителями. Также полицейские акцентировали внимание на опасностях, которые могут подстерегать в сети Интернет, в частности при общении онлайн и посещении неизвестных сайтов.Продолжил мероприятие член Общественного совета при УМВД России по Владимирской области Сергей Багрий, который рассказал ребятам о важной календарной дате, 12 июня, когда вся страна отмечает День России. Общественник отметил, что нынешнее юное поколение – это будущее страны, которому предстоит продолжать славные традиции и великую историю. Сергей Багрий предложил ребятам принять участие в спортивной эстафете, показав, насколько они сильные и ловкие.Разделившись на команды, школьники выполнили несколько заданий. Сверстники активно поддерживали участников эстафеты, которые старались правильно и максимально быстро выполнять задания.Член Общественного совета Сергей Багрий также поддерживал ребят, а в завершение отметил силу духа и отличную физическую подготовку участников.Закончилось мероприятие флешмобом – громким поздравлением с Днем России и запуском в небо воздушных шаров цвета российского триколора.