В Камешковском районе арестовали местного жителя за убийство матери Расследуется уголовное дело по...

В Камешковском районе арестовали местного жителя за убийство материРасследуется уголовное дело по обвинению жителя Камешковского района в убийстве.По данным Следственного Комитета Владимирской области, 7 июня 2024 года вечером обвиняемый поругался с матерью по причине того, что она выбросила его личные вещи.В ходе ссоры, находясь рядом с домом, мужчина в присутствии соседки ударил мать ножом, от которого потерпевшая скончалась. После этого фигурант рассказал о случившемся другому соседу, который вызвал скорую помощь и сотрудников правоохранительных органов.Судом удовлетворено ходатайство следователя СК об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу.Расследование продолжается.Фото: СУ СК России по Владимирской области