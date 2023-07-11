Руководители управляющих компаний получили представления и уже устраняют нарушения.

Прокуроры требуют от 13 «управляшек» восстановить убитые детские площадки Владимира. Ведомством проведена проверка содержания объектов.Выяснилось, что места отдыха детей, расположенные на улицах Горького, Кирова, Михайловской, Белоконской, Полины Осипенко, не отвечают требованиям безопасности. На площадках отсутствует ударопоглощающее покрытие, повреждены отдельные элементы игровых конструкций, имеются сломанные качели, карусели, а также следы отслоения краски.Руководители 13 управляющих компаний получили представления и уже устраняют нарушения.