Консультирование проводится в кабинетах медико-социальной поддержки. С женщинами, которые не знают, что делать со своей беременностью, работают медицинские психологи. За первое полугодие

Консультирование проводится в кабинетах медико-социальной поддержки. С женщинами, которые не знают, что делать со своей беременностью, работают медицинские психологи. За первое полугодие от абортов отговорили 165 будущих мам, сообщили в минздраве региона. Консультации проводят и во владимирском роддоме №2. Там кабинет поддержки работает с 2021 года. Психологи помогают женщинам обрести уверенность. Так, например, произошло у