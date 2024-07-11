Победителем международного конкурса-фестиваля музыкально-художественного творчества «Славянские встречи» стал образцовый театр моды «Стиль» из города Струнино.

Победителем международного конкурса-фестиваля музыкально-художественного творчества «Славянские встречи» стал образцовый театр моды «Стиль» из города Струнино. Позитивной новостью 10 июля поделилась правительства Владимирской области.Мероприятие проходило в Минске. Кроме того, наши участники получили спецприз в номинации «Лучший руководитель» и два диплома лауреатов I степени.Земляки поздравляют коллектив «Стиля» и его руководителя Жанну Краснову и желают новых достижений.