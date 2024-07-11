В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» во Владимирской области продолжается ремонт дорог.

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» во Владимирской области продолжается ремонт дорог. В настоящий момент рабочие обновляют автотрассу «Гусь-Хрустальный – Лесниково – Купреево». Об этом 10 июля рассказала регионального правительства.Ремонт дороги в Гусь-Хрустальном районе выполняют сотрудники филиала ГУП «ДСУ-3». Специалисты уже восстановили два участка.«На обоих отрезках уложили два слоя дорожной одежды, а для предотвращения разрушения и образования продольных трещин между кромками двух полос дороги применили стыковочную битумно-полимерную ленту, благодаря которой шов получит дополнительную гидроизоляцию», - говорится в сообщении пресс-службы правительства Владимирской области.Сегодня рабочие укрепляют обочины дороги.