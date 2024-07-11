В Коврове сотрудников поисково-спасательного отряда заставляют пилить деревья и чистить ливнёвки В...

В Коврове сотрудников поисково-спасательного отряда заставляют пилить деревья и чистить ливнёвкиВ мэрии Коврова пообещали вернуться к вопросу штатной численности, зарплат и обязанностей муниципального поисково-спасательного отряда. В службе катастрофически не хватает людей, а тех, кто остался, привлекают к решению не таких уж и экстренных задач. Каких? - посмотрела Дарья Давыдова.Улица Комсомольская перекрыта. Машины пускают в объезд. На месте - спасатели. Обученные работать в самых жестких условиях ... пилят несчастный ясень.- У нас это нормальная практика. Если дерево закрывает знак. Значит, вызывают спасателей. Значит надо опиливать."Хозвзвод". Так сами себя в шутку называют сотрудники ковровского поисково-спасательного отряда. Говорят, в мэрии взяли за правило по утрам нагружать ПСО разными "служебными поручениями" не совсем по части поиска и спасения людей.- По откачке воды, рекламные щиты заклеивать или снимать. Ну, короче, занимаемся тем, чем не надо.С полудня до вечера сотрудники патрулируют пляж у местного озера, в ночь заступают на дежурство. Людей катастрофически не хватает, говорит Михаил Быков. В штате отряда сейчас всего семь человек.- Все методики работ, все какие-то вот инструкции по выполнению работ, все прописаны на троих человек. То есть дежурная смена должна состоять из трех спасателей. То есть это полноценное звено. В какой-то момент у нас стало нормальным, что по два человека начало работать. Сейчас у нас уже переходит к тому, что предыдущая смена, человек сдавал, он один вчера работал.Свои поисково-спасательные отряды есть только в четырех - и то самых крупных городах Владимирской области. Все они входят в систему РСЧС и обязаны реагировать на звонки по 112. В Коврове муниципальные спасатели берут на себя до полутора тысяч вызовов. Рискуя жизнью, помогают тушить пожары, выезжают на поиски людей, достают их из колодцев, ям, запертых квартир.Вызволяют детей из самых нелепых, но опасных передряг. Единственные - спасают котов. Коллеги из МЧС говорят прямо: там, где нет таких отрядов, работать сложнее.Иван Илюхин, начальник 4-ого пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС по Владимирской области:- Поисково-спасательный отряд города Коврова забирает обслуживание участка федеральной автодороги М7, которая проходит по территории Ковровского района по ликвидации последствий ДТП. То есть мы привлекаемся исключительно редко, то есть не закрывают этот вопрос, мы, соответственно, занимаемся обеспечением пожарной безопасности на территории города Коврова и Ковровского района, не отвлекаясь.В ковровском ГО и ЧС поясняют: кадровая ситуация на бюджетных предприятиях в городе такова, что все занимаются всем. Спасателей к опиловке деревьев привлекают потому, что это прописано в должностных инструкциях. О расформировании отряда речи быть не может. В центре занятости лежит заявка на прием новых сотрудников.Ильдар Габдрахманов, замдиректора МКУ "УГОЧС":- Зарплата по сравнению с другими, может, не такая и большая. Двадцать две тысячи шестьсот рублей. Это вот спасатель, которые пришел работать, не имея классности, там, и так далее. Соответственно, когда он обучится, классность будет повышаться, будет повышаться заработная плата.В мэрии обещали: акция по заклейке рекламного баннера была разовой, больше такое не повторится. В списке коммунальных поручений на завтра - вывоз металлолома.Дарья Давыдова, Андрей Синягин. "Вести-Владимир"