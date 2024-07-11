Увидели двух латиноамериканцев в кафе, выследили их и избили у стадиона Торпедо. Преступление по мотивам расовой, национальной ненависти и вражды случилось в ноябре 2022 года. Недавно

Увидели двух латиноамериканцев в кафе, выследили их и избили у стадиона Торпедо. Преступление по мотивам расовой, национальной ненависти и вражды случилось в ноябре 2022 года. Недавно злоумышленникам вынесли приговор. Как сообщает наш собственный источник, пострадавшие – мексиканец и венесуэлец. Оба проживали во Владимире. Один из них преподавал в языковом центре, другой – аспирант в ВлГУ.