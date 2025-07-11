Следственный комитет по Владимирской области завершил расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя Александрова, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего

Следственный комитет по Владимирской области завершил расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя Александрова, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека и умышленном повреждении чужого имущества. По данным следствия, в апреле 2025 года обвиняемый вместе с соседкой и ее знакомыми приехал к 41-летнему мужчине – сыну женщины, чтобы забрать его домой. Тот долгое