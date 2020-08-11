Молодой человек приобрел наркотик посредством сети Интернет через тайник-закладку для личного пользования.

Следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего жителя Вязниковского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации.Молодой человек был задержан сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Вязниковскому району при проверке оперативной информации на улице Ломоносова города Вязники. В ходе личного досмотра у него был обнаружен прозрачный полимерный пакет, внутри которого находилось вещество темного цвета. Изъятое вещество было направлено на исследование, которое показало, что в пакете находилось наркотическое средство массой 1,16 грамма.Установлено, что наркотик подозреваемый приобрёл посредством сети Интернет через тайник-закладку.Вину в совершении преступления фигурант признал полностью и пояснил, что наркотик приобрел для личного пользования.