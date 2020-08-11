Период выдвижения кандидатов на муниципальные выборы завершен. Голосование намечено на 13 сентября этого года.

Ложные подписи и наличие судимостей. Период выдвижения кандидатов на муниципальные выборы завершен. Голосование намечено на 13 сентября этого года. О грубых нарушениях и предварительных итогах на брифинге рассказал председатель Избирательной комиссии Владимирской области Вадим Минаев.Документы успели подать почти 2 400 кандидатов, многие из которых представляют различные политические партии, остальные идут в порядке самовыдвижения. По данным областного избиркома, больше всего кандидатов идет на выборы в органы местного самоуправления от «Единой России» - почти 780 человек. На втором месте ЛДПР, далее - коммунисты, члены партии социальной справедливости и "Справедливой России". Более 100 кандидатам отказано в регистрации, 30 выбыли после ее завершения.Вадим Минаев, председатель Избирательной комиссии Владимирской области: «Проблемы есть, проблемы со стороны избирательных комиссий, проблемы со стороны кандидатов. Если мы посмотрим, почему произошли подобные отказы, 44 кандидата, почти половина, просто не дошли до комиссии, они не представили документы на регистрацию, поэтому регистрировать тех людей, у которых документов нет, мы просто не могли. 8 кандидатов не указали сведения о имевшейся судимости. Это однозначный отказ в регистрации».Александр Сыпченко