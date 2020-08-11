В июле за день выписывали из госпиталей по 100 и больше пациентов.

В июле за день выписывали из госпиталей по 100 и больше пациентов.Всего за время пандемии в регионе излечились 5228 человека.Общее количество заболевших 5835.И за минувшие сутки прирост больных составил 20 человек.Таким образом, количество активных случаев нарастает. Причем уже третью неделю подряд.Также за сутки зарегистрировано еще 3 смерти от коронавируса. всего умерших по области 168.- ТЕЛЕВИЗОР ТЕПЕРЬ - В ТЕЛЕФОНЕ! Подписывайтесь в Телеграм на «Вести»-Владимир». Здесь все новости кратко, емко, но есть и детали https://t.me/gtrk_vladimir