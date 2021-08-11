ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород» закупит для южного объезда Владимира противоослепляющие экраны. Их установят на участке трассы М-7, протяжённостью 53 километра. Лот размещён на сайте ..

ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород» закупит для южного объезда Владимира противоослепляющие экраны. Их установят на участке трассы М-7, протяжённостью 53 километра. Лот размещён на сайте госзакупок.Аукцион состоится 7 сентября. Подрядчик должен завершить работы к концу ноября. Конструкцию изготовят из серого стеклопластика, высотой 90 сантиметров, шириной 22 сантиметра и шириной четыре миллиметра. Экраны будут блокировать свет фар, падающий под углом до 18°.Всего на автомагистрали смонтируют 19 600 элементов, за которые компания заплатит почти 100 млн рублей. Гарантия на основные работы составит пять лет, на отдельные − два года.