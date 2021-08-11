Школьная форма должна быть сертифицирована согласно техрегламенту 007/2011.

Эксперты Роскачества составили производителей школьной формы на основе результатов всей ранее исследованной одежды. Эти производители из года в год выпускают форму, небезопасную для здоровья детей.Кроме того, в антирейтинге дополнительно названы марки рубашек для мальчиков, которые получили 0 баллов по итогам исследования 2021 года, детали веерного исследования и полный рейтинг 35 марок сорочек для мальчиков Роскачество представит до сентября текущего года.Школьная форма должна быть сертифицирована согласно техрегламенту 007/2011, на ней должно быть четко указано, для кого предназначено изделие. Если маркировки нет, то вполне возможно, что продукция декларировалась производителем как взрослая.