В поселке Гусь-Хрустального района обнаружили фальшивые деньги сразу в двух магазинах. Поддельными оказались купюры номиналом 2000 рублей. Заметила подделку продавщица сельского магазина.

В поселке Гусь-Хрустального района обнаружили фальшивые деньги сразу в двух магазинах. Поддельными оказались купюры номиналом 2000 рублей. Заметила подделку продавщица сельского магазина. Она вызвала полицию и описала приметы покупателя. К моменту, когда женщина поняла, что деньги поддельные, покупатель уже уехал на автомобиле. Также полицейские выяснили, что аналогичная купюра в этот же день была обнаружена в