Процедура банкротства “Автоприбора” официально завершена. Судебное разбирательство, которое длилось 9 лет, закончилось списанием долга с предприятия. Как сообщают в арбитражном суде,

Процедура банкротства “Автоприбора” официально завершена. Судебное разбирательство, которое длилось 9 лет, закончилось списанием долга с предприятия. Как сообщают в арбитражном суде, имущество завода было продано на 374 миллиона рублей. Но этих денег не хватило для полного погашения задолженности перед кредиторами, одним из которых являлся крупный банк. В итоге остаток составил почти два миллиарда рублей. Так