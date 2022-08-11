МТС первым из операторов обеспечила мобильным интернетом посетителей и арендаторов нового торгового центра «Черемушки». Благодаря установке дополнительного телеком-оборудования ..

МТС первым из операторов обеспечила мобильным интернетом посетителей и арендаторов нового торгового центра «Черемушки». Благодаря установке дополнительного телеком-оборудования покрытие МТС появилось на всей территории ТЦ общей площадью более 10 тысяч квадратных метров.Доступ к мобильному интернету МТС обеспечивает специальное оборудование, установленное внутри торгового центра. Благодаря цифровой инфраструктуре, развернутой МТС, посетители получили возможность пользоваться привычными онлайн-сервисами, приложениями торговых сетей, онлайн-кассами и онлайн-банками, а также сервисами для вызова такси.«Современные здания состоят из большого количества железобетонных элементов, стекол и толстых стен, обшитых металлическими панелями, которые ослабляют радиосигнал и не дают ему проникнуть с улицы внутрь помещений. Поэтому МТС устанавливает дополнительное оборудование внутри корпусов торговых центров, обеспечивая покупателей и арендаторов быстрым интернетом. Сейчас на всех трех этажах «Черемушек» можно пользоваться услугами от МТС, даже в вечернее время и выходные, когда торговый центр посещает максимальное количество покупателей», — поделился директор МТС в городе Владимир Алексей Савушкин.Помимо улучшения качества связи внутри торгового центра «Черемушки», МТС установила дополнительное телеком-оборудование на парковке. Теперь посетители могут пользоваться там LTE на скорости до 30 Мбит/с.